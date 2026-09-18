RB Leipzig mehrere Wochen ohne Guiu

Der Spanier war erst im Sommer nach Leipzig gewechselt.

RB Leipzig muss mehrere Wochen auf Angreifer Marc Guiu verzichten. Der 20-Jährige zog sich in dieser Woche im Training eine Muskelverletzung der linken hinteren Oberschenkelmuskulatur zu, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte.

Guiu war am letzten Tag der Sommer-Transferperiode vom FC Chelsea nach Leipzig gewechselt. Wenige Tage später feierte der Spanier beim Bundesliga-Auswärtsspiel bei Werder Bremen sein Pflichtspieldebüt für die Leipziger. Beim anschließenden Champions-League-Auftritt bei Como 1907 stand Guiu erstmals in der Startelf.

Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gastiert RB bei Bayer Leverkusen. Das bislang einzige Auswärtsspiel der Saison in Bremen (1:3) hat Leipzig verloren.