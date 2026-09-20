Schalke: Dzeko erstmals seit März in Startelf

Der bosnische Nationalspieler spielte zuletzt im März von Beginn an.

Altstar Edin Dzeko kehrt nach über einem halben Jahr in die Startelf des Bundesliga-Aufsteigers Schalke 04 zurück.

Der 40-Jährige gehört im Heimspiel gegen die SV Elversberg (JETZT im LIVETCIKER) wieder zur Anfangsformation von Trainer Miron Muslic – erstmals seit dem 2:2 am 15. März gegen Hannover 96, als er die Rote Karte sah. Seitdem kam er wegen einer Schulterverletzung und anderen Blessuren nur als Einwechselspieler zum Einsatz.

Muslic: „Es könnte heute ein Dzeko-Spiel sein“

„Wir haben ihn gut aufgebaut in den letzten Wochen“, erklärte Schalke-Trainer Miron Muslic vor Anpfiff bei DAZN. „Wir haben vor zwei Wochen hier gegen den FC Bayern gespielt – das war kein Spiel für Edin Dzeko“, so Muslic weiter. „Aber es könnte heute eins sein.“

Es ist der erste Startelfeinsatz des ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönigs seit dem 18. Dezember 2010. Damals erzielte der Bosnier für den VfL Wolfsburg sein 66. und bislang letztes Bundesligator beim 2:2 gegen die TSG Hoffenheim.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach