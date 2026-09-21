Schalker Leistungsträger „enttäuscht“ vom Verein

Hasan Kurucay zählt bei Schalke 04 zu den Leistungsträgern. Dennoch wartet der Innenverteidiger weiter auf Gespräche über seine Zukunft und macht aus seiner Enttäuschung darüber keinen Hehl.

Beim FC Schalke 04 sorgt die Zukunft von Hasan Kurucay für Gesprächsstoff. Mit dem Innenverteidiger, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, wurden bislang keine Gespräche über eine Verlängerung geführt, was diesen durchaus wurmt.

Der 29-Jährige war beim 0:0 gegen die SV Elversberg einer der stärksten Schalker und ließ nach dem Spiel tief blicken. „Vom Verein habe ich nichts gehört“, sagte er und verwies auf seinen Status als Führungsspieler: „Natürlich bin ich im Kopf ein bisschen enttäuscht, wenn ich sehe, dass Teamkollegen mit guten Leistungen neue Verträge bekommen.“

Hasan Kurucays Vertrag auf Schalke läuft nach der Saison aus Hasan Kurucays Vertrag auf Schalke läuft nach der Saison aus © IMAGO/STEINSIEK.CH

Schalke hatte in den vergangenen Monaten mehrere Verträge verlängert, darunter die von Soufiane El-Faouzi, Luca Vozar und Vitalie Becker. Bei Kurucay gibt es dagegen bislang keine konkreten Gespräche. Aufgrund der derzeit starken Form gibt er sich allerdings entspannt: „Ich werde nicht vereinslos sein. Da habe ich keinen Stress.“

Schalke-Boss stellt klar: „Andere Prioritäten“

Sportchef Frank Baumann betonte, dass der Verein die Leistungen des Verteidigers sehr schätze, es allerdings „bei den Verhandlungen zunächst andere Prioritäten“ gegeben habe. „Wir werden uns zu gegebener Zeit mit Hasan und seinem Berater zusammensetzen.“

Kurucay schloss sich 2025 S04 an und absolvierte in der Aufstiegssaison 30 Spiele. In der laufenden Spielzeit stand er in sämtlichen Spielen in der Startformation der Königsblauen.

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