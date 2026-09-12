Sorgen um Stiller

Beim Auswärtsspiel des VfB Stuttgart in Hoffenheim verletzt sich der Nationalspieler am Knie - er versucht noch, weiterzumachen, muss aber raus.

Nationalspieler Angelo Stiller ist bei der Bundesliga-Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart (2:1) verletzungsbedingt ausgewechselt worden.

Nach 25 Minuten ging der Mittelfeldmotor im Strafraum zu Boden. Die TV-Bilder offenbarten: Stiller war mit seinem Knie gegen TSG-Verteidiger Ozan Kabak geknallt, verdrehte sich dieses und ging mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden.

Angelo Stiller musste verletzt aus dem Spiel Angelo Stiller musste verletzt aus dem Spiel © IMAGO/foto2press

Beim Jubiläum: Stiller verletzt ausgewechselt

Die VfB-Ärzte kamen aufs Feld und behandelten den 25-Jährigen. Stiller versuchte es nochmal und spielte wenige Minuten weiter. Doch nach kurzer Zeit war klar, dass es für ihn nicht weitergeht. Der Stuttgarter humpelte vom Platz. Doppelt bitter: Für Stiller war es sein 100. Bundesligaeinsatz.

Für ihn kam das junge VfB-Talent Yanik Spalt in die Partie. Der 19-jährige Österreicher hatte erst am vergangenen Spieltag beim Sieg über den 1. FC Köln sein Bundesliga-Debüt für die Stuttgarter gefeiert. An der Niederlage konnte auch er nichts ändern.

Adam Hlozek hatte die Gastgeber früh per Konter in Führung gebracht (13.). Nach der Pause erzielte Maximilian Mittelstädt das 1:1 (48.), Doppelpacker Hlozek stellte wiederum auf 2:1 für die TSG (67.) und sicherte den ersten Saisonsieg.

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