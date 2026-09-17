Polzin lobt Rückkehrer Vuskovic

Der Kroate steht nach seiner vierjährigen Dopingsperre seit Dienstag wieder auf dem Trainingsplatz.

Nach dem umjubelten Trainings-Comeback von Mario Vuskovic hat Trainer Merlin Polzin vom Fußball-Bundesligist Hamburger SV seinen Spieler gelobt, die Erwartungen aber zugleich gedämpft. „Er wird nicht der Heilsbringer für alles sein“, sagte Polzin vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln.

„Die Präsenz von ihm in der Kabine ist das eine, aber die Qualität, die er hat, ist das andere“, sagte Polzin. Vuskovic habe bereits vor seiner Sperre „unfassbar viel Talent“ gehabt und sei „deutlich reifer geworden, auch in seiner Persönlichkeit“. Im Training habe sich schnell gezeigt: „Man merkt einfach, was für ein guter Spieler er ist.“ Auch körperlich sei der 24-Jährige „sehr fit“, sein erster Eindruck sei „sehr, sehr positiv“.

Die Rückkehr des Kroaten sei „gerade für alle, die ihn begleiten und unterstützen durften“ ein besonderer Moment gewesen. Vuskovic darf zwei Monate vor Ablauf seiner vierjährigen Sperre wegen EPO-Dopings wieder mit der Mannschaft trainieren. Die Spielsperre endet Mitte November, theoretisch könnte er am 22. November im Nordderby bei Werder Bremen wieder auflaufen.

Nach den 0:5-Niederlagen gegen den FSV Mainz 05 und bei RB Leipzig sieht Polzin noch viel Arbeit. Zwar sei die Leistung in Leipzig besser gewesen, dennoch zeigte er sich „komplett unzufrieden mit der Höhe der Niederlagen“.

„Gegen Mainz war es desaströs, in der letzten Woche werde ich nicht alles in Grund und Boden reden“, sagte Polzin. Der HSV-Coach stellte dennoch klar: „Wir sind maximal unzufrieden mit unserer Leistung und den Ergebnissen.“ Entscheidend sei nun der Umgang damit: „Keiner versteckt sich und sucht Ausreden, wir stellen uns der Kritik und wollen unsere Dinge besser umsetzen.“ Der HSV liegt nach drei Spielen mit null Punkten und einer Tordifferenz 0:12 am Ende der Tabelle.