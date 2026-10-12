172 Tore: Bundesliga-Rekord nach fünf Spieltagen

Die bisherige Bestmarke von 170 Treffern stammte aus der Saison 1984/85.

Sieben Treffer in Mainz, sechs in Leipzig, fünf in Sinsheim: Die Fußball-Bundesliga präsentiert sich weiter in Torlaune und hat am vergangenen Woche einen Rekord nach fünf Spieltagen aufgestellt. 172 Treffer fielen in den 45 Partien dieser Saison – und damit zwei mehr im Vergleich zur bisherigen Bestmarke aus der Spielzeit 1984/85.

Am vergangenen Wochenende gab es in den neun Partien 35 Treffer, was nahezu dem bisherigen Saisonschnitt von 3,8 pro Spiel entspricht.

Mit jeweils 25 fielen die meisten Tore bei den Spielen mit Beteiligung des Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach und von Eintracht Frankfurt, das am Wochenende eine 0:6-Klatsche bei RB Leipzig kassierte.

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