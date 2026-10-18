„Absolut genial“: HSV feiert „Doppel-Matchwinner“ Muheim

Der Schweizer sichert zum zweiten Mal in Folge spät den Sieg, sein Team freut sich über eine Serie mit Seltenheitswert.

Beim Gedanken an „Doppel-Matchwinner“ Miro Muheim geriet Merlin Polzin ins Schwärmen. „Absolut genial, wie er das Spiel für uns entschieden hat“, lobte der Trainer des Hamburger SV seinen Mittelfeldspieler. Auch dank Muheims Topform surft der HSV weiter auf der Erfolgswelle und feierte erstmals seit mehr als 15 Jahren wieder drei Erstligasiege in Serie.

Muheim ebnete dafür mit seinem späten Traumtor in der 88. Minute zum 1:0 (0:0)-Endstand gegen den Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart den Weg. „Er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Es freut mich sehr für ihn, dass er der Mannschaft so helfen kann“, sagte Polzin und sprach von einer „ganz tollen Phase“ des Schweizer Nationalspielers.

Muheim selbst beschrieb eine „unglaubliche“ Erfahrung im stimmungsvollen Volksparkstadion, bereits beim Sieg in Hoffenheim (3:2) in der Nachspielzeit war er zum Helden geworden: „Ich habe erst gar nicht geglaubt, was gerade passiert ist. Beim Schlusspfiff ist alles abgefallen“, sagte er am Samstagabend im Kabinentrakt.

Nach dem Katastrophenstart in die Saison mit drei Niederlagen und einem Torverhältnis von 0:12 will der HSV den Schwung jetzt mitnehmen. Nächste Woche wartet das Spiel beim Aufsteiger SC Paderborn. „Es ist immer noch der Anfang der Saison, es wird auch wieder Phasen geben, aus denen wir uns rauskämpfen müssen“, mahnte der erfahrene Angreifer Yussuf Poulsen, „aber es ist schön zu sehen, wie die Mannschaft kämpft. Das ist die Mentalität, die wir brauchen.“