Hellmann nach Krösche-Aus bei Frankfurt befördert

Axel Hellmann wird neuer Vorstandsvorsitzender bei Eintracht Frankfurt. Der 55-Jährige übernimmt auch vorläufig die Rolle von Markus Krösche.

Personalbeben bei Eintracht Frankfurt! Sportvorstand Markus Krösche ist beim Bundesligisten auf eigenen Wunsch freigestellt worden. Das teilte die Eintracht am Sonntagabend mit.

Demnach habe der Verein dem Wunsch von Krösche nach einer sofortigen Freistellung entsprochen. Der bis zum 30. Juni 2028 laufende Vertrag besteht „angepasst“ fort, teilte die Eintracht mit – ohne weitere Angaben zu machen.

In Folge der Freistellung von Krösche kommt es im Vorstand der Eintracht zudem zu weiteren Veränderungen. So steigt Axel Hellmann zum Vorstandsvorsitzenden des Vereins auf. Zuvor war er Vorstandssprecher gewesen.

Axel Hellmann wird Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt.



Der Aufsichtsrat der Eintracht Frankfurt Fußball AG bestellt den bisherigen Vorstandssprecher Axel Hellmann zum Vorstandsvorsitzenden. Zugleich übernimmt er bis auf Weiteres interimsweise die Aufgaben des… pic.twitter.com/18NQduYwWD — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) October 18, 2026

Hellmann wird zudem erstmal die Aufgaben von Krösche übernehmen. „Zugleich übernimmt er bis auf Weiteres interimsweise die Aufgaben des Sportvorstands“, schrieb die Eintracht auf X.

Bundesliga: Krösche muss bei der Eintracht gehen

Der bisherige Sportvorstand Krösche hatte sein Amt bei den Frankfurtern im Sommer 2021 angetreten. Während seiner Amtszeit gewannen die Hessen die Europa League 2022.

Der Entscheidung seien „in den vergangenen Wochen gute, offene und vertrauensvolle Gespräche zwischen Markus Krösche und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Mathias Beck über die sportliche Gegenwart und Zukunft von Eintracht Frankfurt und die weitere Zusammenarbeit vorausgegangen“, hieß es in einer Mitteilung.

DEINE MEINUNG

„Die vergangenen Jahre bei Eintracht Frankfurt waren für mich eine außergewöhnliche, intensive und unvergessliche Zeit“, wird Krösche zitiert: „In den vergangenen Monaten habe ich mich intensiv mit meiner persönlichen Situation und meiner beruflichen Zukunft beschäftigt. Nach über fünf sehr erfolgreichen, aber auch sehr fordernden Jahren bei diesem großartigen Klub, habe ich seit einiger Zeit das Gefühl entwickelt, dass ich eine Veränderung brauche – und der Eintracht womöglich ein neuer Impuls auch helfen könnte.“

Der Sportchef stand Anfang der Saison in der Kritik, vor allem die Verpflichtung von Trainer Albert Riera galt als großer Fehler. Auch wurde ihm das schwache Preis-Leistungs-Verhältnis des Kaders in der vergangenen Saison vorgeworfen. Der zähe Transfersommer sorgte ebenso für Unruhe wie ein Immobilienkauf in Kroatien.

—mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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