Baum: „Dürfen uns vom letzten Spiel nicht leiten lassen“

Augsburgs Trainer warnt vor Aufsteiger Elversberg und appelliert nach dem Highlightspiel gegen die Bayern an sein Team.

Ein beachtliches Remis gegen den FC Bayern – und dazu noch das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte: Augsburgs Trainer Manuel Baum appellierte deshalb vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Aufsteiger SV Elversberg eindringlich an seine Profis, den Fokus beizubehalten. „Wir dürfen uns vom letzten Spiel nicht leiten lassen. Wir haben sehr viel Lob erhalten. Die Kunst wird es einfach sein, da nicht hinzuschauen. Da sind alle gefragt“, betonte Baum am Donnerstag und fügte an: „Wir können damit umgehen.“

Vor dem frechen Neuling müsse er ohnehin „gar nicht warnen“, führte der FCA-Coach weiter aus: „Jeder weiß, was auf uns zukommt. Das wird ein schöner Fight. Die spielen mit hoher Intensität und stressen über 90 Minuten.“ Zur Sicherheit erinnerte Baum sein Team aber noch einmal daran, „dass sie gegen Leverkusen und Bayern mehr Punkte geholt haben als wir. Das spricht schon für sich selbst.“

Nach dem 2:2 gegen die Bayern mit dem Blitztreffer von Robin Fellhauer nach 8,4 Sekunden liegen die Augsburger mit acht Punkten auf Rang sechs. Die SVE hat einen Zähler weniger.

Der FCA muss nach wie vor auf Noahkai Banks wegen einer Außenbandverletzung im Knie verzichten. Zudem fehlt Alexis Claude-Maurice wegen muskulärer Probleme. Bei der Aufstellung könne es sein, so Baum, „dass wir sogar auf ein paar Positionen tauschen werden, weil andere Sachen gefragt sind“.