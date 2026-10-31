"Wir müssen Zebras und Strauße sein"

Bayern München verspielt im Topspiel gegen Borussia Dortmund in letzter Minute den Sieg. Zudem bangen die Bayern um gleich drei Stars.

Bitterer Abend für den FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister lässt beim 2:2 gegen Borussia Dortmund wichtige Punkte liegen und bangt gleich um drei Stars.

Den Ausgleich kassierten die Bayern in letzter Minute. Fábio Silva traf in der 89. Minute zum Ausgleich. Den Führungstreffer von Konrad Laimer (38.) hatte zuvor Serhou Guirassy nach starker Balleroberung von Nico Schlotterbeck ausgeglichen (60.). Knapp 25 Minuten vor dem Spielende traf Dayot Upamecano nach schöner Vorarbeit von Harry Kane zur Führung (66.), dann gleich Silva noch aus.

Borussia Dortmund holte in letzter Minute einen Punkt in München Borussia Dortmund holte in letzter Minute einen Punkt in München © IMAGO/Kirchner-Media

Bundesliga: Kane verschießt Elfmeter

Der Ballon-d’Or-Sieger hatte zuvor einen unglücklichen Abend erlebt. Erst schoss er einen Elfmeter an die Latte (56.), dann leistete er sich vor dem BVB-Ausgleich einen fatalen Fehlpass.

In der ersten Halbzeit war der vermeintliche Führungstreffer von Jobe Bellingham wegen einer Abseitsposition zurückgenommen worden. Bei den Bayern verletzten sich im ersten Durchgang mit Ismael Saibari und Serge Gnabry innerhalb von zwei Minuten gleich zwei wichtige Spieler. Kurz vor dem Spielende musste dann auch noch Michael Olise angeschlagen ausgewechselt werden.

Die Bayern bleiben trotz des Unentschiedens . Der BVB bleibt punktgleich Zweiter.

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