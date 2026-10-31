Doppelter Schock für den FC Bayern

Bayern muss im Top-Spiel gegen Borussia Dortmund zweimal früh wechseln. Ismael Saibari und Serge Gnabry verletzen sich.

Bitterer Start für den FC Bayern in den Klassiker ( ): Mitte der ersten Halbzeit verletzte sich Ismael Saibari in einem unglücklichen Duell mit Gregor Kobel (24.).

Der BVB-Torhüter erwischte den Marokkaner beim Griff nach dem Ball mit seinem vollen Gewicht am Bein, dieser knickte dabei übel weg. Ein Foulspiel lag aber nicht vor, da Kobel zuerst am Ball war.

Ismael Saibari muss verletzt vom Platz Ismael Saibari muss verletzt vom Platz © IMAGO/RHR-Foto

Saibari ging mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden und blieb liegen. Nach kurzem Versuch, wieder zu laufen, legte sich der Marokkaner erneut hin. Der Offensivspieler wurde minutenlang behandelt, ehe er – gestützt von zwei Betreuern – vom Platz humpelte. Für ihn kam Nathaniel Brown in die Partie (29.).

Bayern-Doppelschock: Auch Gnabry muss raus

Die Entstehung der Verletzung von Saibari erinnerte stark an die Horror-Verletzung von Jamal Musiala bei der Klub-WM. Ähnlich wie damals Gianluigi Donnarumma landete auch Kobel beim Kampf um den Ball voll auf dem Bein seines Gegenspielers.

Nur wenige Minuten später dann der nächste Schock für die Bayern: Serge Gnabry setzte sich ohne Einwirkung des Gegners auf den Rasen und deutete an, dass es für ihn nicht weitergeht. Für ihn kam Josip Stanisic in die Partie (31.).

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