Der BVB trifft im Klassiker gegen den FC Bayern zur vermeintlichen Führung. Doch der VAR greift ein - und das Tor wird zurückgenommen.

Die Freude währte nur kurz: Ein Tor von Borussia Dortmund beim 2:2 im Bundesliga Klassiker beim FC Bayern ist nach Intervention des VAR zurückgenommen worden. Nach einer zunächst unübersichtlichen Situation entschied Schiedsrichter Tobias Stieler nach Ansicht der Bilder auf Abseits.

Bayerns Verteidiger Minjae Kim hatte den Ball in der 34. Minute an der eigenen Torlinie quer zu seinem Teamkollegen Dayot Upamecano gespielt. Dieser wollte den Ball am Fünfmeterraum auf Torhüter Jonas Urbig zurücklegen, doch Dortmunds Carney Chukwuemeka fing den Ball ab. Die Kugel landete beim vermeintlichen Torschützen Jobe Bellingham.

Urbig wird empfindlich getroffen Urbig wird empfindlich getroffen © IMAGO/Oryk HAIST

Chukwuemeka, der sich in der Schussbahn seines englischen Mitspielers wähnte, sprang in die Höhe und traf Urbig dabei mit beiden Knien im Gesicht. Bellingham schob zum 1:0 ein, doch die Bayern-Stars um Joshua Kimmich beschwerten sich sofort.

BVB-Tor? So entscheidet Schiedsrichter Stieler

Stieler wurde vom VAR an die Seitenlinie gebeten. Die Entscheidung: Chukwuemeka stand bei seiner Kollision mit Urbig im Abseits. Er berührte den Ball zwar nicht mehr, nahm durch seine unbeabsichtigte Aktion gegen Urbig aber Einfluss auf das Spiel.

Stieler erklärte im Stadion: „Nummer 17 springt in den Torhüter. Finale Entscheidung: Abseits, indirekter Freistoß.“

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Urbig wirkte nach der Szene benommen und musste kurz behandelt werden. Zuvor waren bei den Bayern Ismael Saibari und Serge Gnabry verletzt ausgewechselt worden. Kurz nach dem aberkannten BVB-Tor erzielte Konrad Laimer die 1:0-Führung für die Münchner.

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