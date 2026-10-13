Bis 2029: BVB verlängert Vertrag mit Kovac

Der 54-Jährige hat die Verantwortlichen mit Erfolg und Stabilität überzeugt.

Bundesligist Borussia Dortmund hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Trainer Niko Kovac bis 2029 verlängert. „Mit Niko Kovac befinden wir uns seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als anderthalb Jahren auf einem sehr guten Weg“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken am Dienstag: „Er hat die Mannschaft konstant weiterentwickelt und genießt innerhalb unseres Klubs eine hohe Akzeptanz.“ Die Verlängerung sei „ein klares Zeichen für Konstanz und Stabilität“.

Kovac (54) ist seit Februar 2025 BVB-Trainer und hat den damals wankenden Klub enorm stabilisiert. Von Platz elf aus führte er die Dortmunder noch in die Champions League, in der vergangenen Saison wurde der BVB Vizemeister. Nach der Niederlage im Supercup gegen Bayern München (1:2) gewann der BVB in dieser Saison dann sechs von sieben Pflichtspielen, vier davon in der Bundesliga. Die Serie endete am Freitag mit einem 2:2 gegen Werder Bremen, das den BVB die Tabellenführung kostete.

„Niko Kovac hat eine große Identifikation mit dem BVB und passt nicht nur deshalb sehr gut zu unserem Klub. Die Geschlossenheit zwischen Niko, seinem Trainerteam und unserer sportlichen Führung ist enorm wohltuend“, sagte Klubchef Carsten Cramer. Im SID-Interview hatte er von „unfassbar großer Wertschätzung“ gesprochen.

Kovac saß bislang in 53 Bundesliga-Spielen auf der BVB-Bank, sein Punkteschnitt von 2,15 ist Vereinsrekord. „Wir haben eine klare Vorstellung davon, wie wir Fußball spielen, wie wir als Mannschaft auftreten und was es braucht, um unsere Ziele zu erreichen“, sagte der Kroate. „Entscheidend ist, dass wir uns nicht mit dem Erreichten zufriedengeben, sondern jeden Tag daran arbeiten, besser zu werden.“