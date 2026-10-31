Vor dem Liga-Klassiker gegen Borussia Dortmund wird der Bayern-Star für seine Auszeichnung mit dem Ballon d'Or gewürdigt. Die BVB-Fans pfeifen ihn aus.

Harry Kane überlebensgroß am Olympiaturm, aber ausgepfiffen von den BVB-Fans: Die Bundesliga hat den Stürmerstar des FC Bayern nach dessen Auszeichnung mit dem Ballon d’Or auf besondere Art und Weise geehrt. Im Stadion gab es aber nicht nur Applaus.

Vor dem Liga-Klassiker gegen Borussia Dortmund (hier im LIVETICKER) strahlte Kane in Form einer XXL-Projektion vom Münchner Olympiaturm, dem höchsten Gebäude der Stadt. Auch im Stadion war der Gewinn des Ballon d’Or allgegenwärtig. Das Logo der Telekom, eines Bayern-Partners, erstrahlte statt in Weiß in Gold – unter anderem auf dem Trikot des FCB.

Harry Kane ergreift das Wort – und wird ausgepfiffen Harry Kane ergreift das Wort – und wird ausgepfiffen © IMAGO/DeFodi Images

Doch damit nicht genug: Vor dem Anpfiff der Partie präsentierte Kane die goldene Trophäe dem begeisterten Münchner Publikum. Für etwas Unmut sorgten die Gästefans aus Dortmund, die pfiffen, während der englische Torjäger das Wort ergriff.

Kane bedankt sich, Bayern-Boss stichelt

„Ich bin stolz, ein Bayern-Spieler zu sein. Ich bin stolz, diese Trophäe nach München zu bringen. Thank you. Danke schön“, sagte Kane. „Ihr macht unseren Sport kaputt!“, skandierten derweil die BVB-Anhänger.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen, der auch noch zum Mikrofon griff, ging sofort auf die Unmutsbekundungen ein und stichelte: „Nach 45 Jahren hat Harry mal wieder den Ballon d’Or für Bayern gewonnen. Das ist das Größte, was dir als Klub passieren kann. Und dafür hat er den Fans danke gesagt – auch den Dortmundern.“

DEINE MEINUNG

Kane ist der erste Bayern-Profi seit Karl-Heinz Rummenigge 1981, der den Ballon d’Or gewonnen hat. Die Bundesliga hatte Kane bereits in London in Form von zahlreichen Projektionen gewürdigt – unter anderem am weltbekannten Tate Modern.

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mit Sport-Informations-Dienst (SID)