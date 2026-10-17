BVB bangt um Karetsas

Der Offensivspieler verletzt sich im Spiel bei Union Berlin am Sprunggelenk.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bangt vor den folgenden heißen Wochen um Konstantinos Karetsas. Der griechische Fußball-Nationalspieler verletzte sich nach seiner Einwechslung im Spiel bei Union Berlin in einem Zweikampf mit Rani Khedira am Sprunggelenk und droht auszufallen. „Er ist umgeknickt, als der Gegner ihm auf den Fuß tritt. Hoffen wir, dass es nicht ganz so schlimm ist. Er fühlt sich jetzt gerade nicht gut“, sagte Sportdirektor Ole Book nach der Nullnummer an der Alten Försterei.

Gerade in der Offensive enttäuschte der nun seit drei Pflichtspielen sieglose BVB über weite Strecken, ein Ausfall von Kreativspieler Karetsas wäre äußerst schmerzhaft. „Wie schwer die Verletzung ist, werden wir weiter untersuchen müssen. Da können wir jetzt keine Diagnose geben“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. „Er ist nach innen umgeknickt. Ich hoffe, dass er nicht zu lange ausfällt“, sagte Gegenspieler Khedira bei Sky.

Dortmund ist bereits am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) in der Champions League in Aserbaidschan bei Sabah FK gefordert.