BVB verkündet Kovac-Deal

Die Tinte ist trocken: Borussia Dortmund verlängert mit Trainer Niko Kovac.

Niko Kovac und Borussia Dortmund haben sich auf einen neuen Vertrag geeinigt. Wie der Bundesliga-Klub am Dienstag bekannt gab, verlängert der Trainer bis 2029.

Mit Kovac bleiben auch die beiden Co-Trainer Robert Kovac und Filip Tapalovic beim BVB.

Niko Kovac verlängert beim BVB Niko Kovac verlängert beim BVB © IMAGO/Eibner

„Wir haben gemeinsam eine klare Entwicklung angestoßen und wichtige Grundlagen für die Zukunft gelegt. Darauf wollen wir aufbauen“, wird der Chefcoach in der Mitteilung der Schwarz-Gelben zitiert.

Borussia Dortmund: Ricken und Cramer loben Kovac

„Mit Niko Kovac befinden wir uns seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als anderthalb Jahren auf einem sehr guten Weg. Er hat die Mannschaft konstant weiterentwickelt und genießt innerhalb unseres Klubs eine hohe Akzeptanz. Die Verlängerung mit Niko ist auch ein klares Zeichen für Konstanz und Stabilität bei Borussia Dortmund“, äußerte sich Sport-Geschäftsführer Lars Ricken.

Auch Carsten Cramer, Vorsitzender der Geschäftsführung, reagierte: „Niko Kovac hat eine große Identifikation mit dem BVB und passt nicht nur deshalb sehr gut zu unserem Klub. Die Geschlossenheit zwischen Niko, seinem Trainerteam und unserer sportlichen Führung ist enorm wohltuend.“

Kovac mit bestem Punkteschnitt beim BVB

Kovac hält in der Bundesliga in 53 Partien den besten Punkteschnitt aller bisherigen BVB-Coaches. Dieser beträgt 2,15 Zähler pro Spiel.

Er und sein Trainerteam hatten den BVB im Frühjahr 2025 auf Tabellenplatz elf übernommen und am letzten Spieltag der Saison 2024/25 noch die Qualifikation zur Champions League geschafft. In der vergangenen Spielzeit führte der Kroate den Klub zur Vizemeisterschaft.

Vor Kovac hatten auch die BVB-Funktionäre Ricken, Cramer und CFO Thomas Treß ihre Verträge verlängert.

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