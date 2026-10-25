Danks über Kompany: „Rückmeldungen sind wirklich positiv“

Der Co-Trainer der Münchner gibt ein Update nach dem Schock um Vincent Kompany.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany befindet sich nach Angaben seines Assistenten auf dem Weg der Besserung. „Die Rückmeldungen sind im Moment wirklich positiv“, sagte der Münchner Co-Trainer Aaron Danks vor dem Bundesligaspiel beim SC Freiburg bei DAZN. Kompany, der am Freitag zusammengebrochen und ins Krankenhaus gebracht worden war, sei „stabil“. Es gehe ihm „jeden Tag ein bisschen besser. Die Tests laufen noch. Die Anzeichen sind wirklich positiv.“

Nationalspieler Jonathan Tah sprach mit Blick auf Kompany und den Ausfall von Joshua Kimmich aufgrund eines Trauerfalls in der Familie von „absolut keiner einfachen Situation“ beim Rekordmeister. In solchen Momenten sei es „ganz wichtig, zusammenzuhalten und noch enger zusammenzurücken als Team, als Klub. Wo auch Dinge passieren, die auch wichtiger sind als der Fußball“, betonte Tah vor der Partie am Sonntag: Dies wolle man gegen Freiburg auch zeigen, „dass wir auch für die spielen, die jetzt nicht dabei sein können aus genannten Gründen“.

Kompany, der schon vergangene Woche unter den Folgen einer Virusinfektion gelitten hatte, wird bis auf Weiteres von seinem Trainerteam um Assistent Danks vertreten.