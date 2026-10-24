Nur bei den Matchdarts hat Bunting Probleme

Stephen Bunting steht bei der Darts-EM in Dortmund im Viertelfinale. Der Engländer hat am Samstagabend spielfrei - und gönnt sich etwas Bundesliga-Fußball.

Nanu, wen haben wir denn da? Prominenter Besuch im Signal Iduna Park: Darts-Star Stephen Bunting schaut sich das Bundesliga-Duell zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt an.

Beim übertragenden Sender Sky wurde Bunting in der 11. Minute auf der Tribüne sitzend eingeblendet. Der Engländer trug eine schwarze Wollmütze und einen schwarz-gelben BVB-Schal. Der 41-Jährige setzte auch einen Post aus dem Stadion ab und schrieb: „Zeit für etwas Fußball“.

Stephen Bunting besuchte das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt Stephen Bunting besuchte das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt © Sky

Bunting kämpft bei der Darts-EM in Dortmund um den Titel

Kommentator Wolff-Christoph Fuss wandte sich an TV-Experte Lothar Matthäus: „Guck mal, weißt du, wer das ist, Lothar? Das ist Stephen Bunting, Darts, 180, Bullseye. Nebenan in der Westfalenhalle wird Darts gespielt“, sagte Fuss.

Und wie in der Westfalenhalle Darts gespielt wird! Von Donnerstag bis Sonntag (das ganze Turnier LIVE auf SPORT1) findet dort nämlich die Darts-EM statt.

Bunting ist natürlich auch mit von der Partie. Der Winmau World Masters Champion von 2024 war am Samstagnachmittag mit einem souveränen 10:3 in Legs gegen den Belgier Kim Huybrechts ins Viertelfinale eingezogen.

Dort ist er erst am Sonntag wieder gefordert. Genug Zeit also, um noch etwas Fußball zu schauen.

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