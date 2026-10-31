Eberl: Bayern fiebern Klassiker entgegen

Der Münchner Sportvorstand Max Eberl spricht außerdem über den Kontakt zu Trainer Kompany.

Bayern München fiebert dem größten Bundesliga-Spiel des Jahres entgegen. „Der Klassiker ist deswegen so besonders, weil es zwei Top-Mannschaften in Deutschland sind, die in den letzten Jahrzehnten den deutschen Fußball ein Stück weit mitgeprägt und damit bestimmt haben“, sagte der Münchner Sportvorstand Max Eberl vor dem Duell mit Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky) bei RTL/Sky.

Die jüngsten Vergleiche seien „immer eng, immer spannend“ gewesen, ergänzte Eberl und versprach: „Ich weiß, dass die Jungs natürlich super motiviert sein werden, sich super freuen auf dieses Spiel. Das sind besondere Spiele, die am Tag wirklich auch anfangen zu kribbeln.“

Eberl über Kontakt zu Kompany

Das gilt sicher auch für Bayern-Trainer Vincent Kompany, der sich noch immer im Krankenstand befindet. „Wir versuchen, ihn in Ruhe zu lassen, und trotzdem fragst du natürlich einen Freund, einen Menschen, der mit dir durchs Leben geht, wie es ihm geht“, sagte Eberl.

Er versuche dann, „dieses Fußballthema wegzulassen“, was aber nicht immer ganz gelinge. „Natürlich sagt er dann nach dem Magdeburg-Spiel oder nach dem Freiburg-Spiel: ‚Hey, war cool gestern, das hat gutgetan, gewonnen zu haben.‘ Und das ist ja auch gut so. Weil wir Fußballer sind, und das die beste Medizin ist, die wir bekommen können – Spiele zu gewinnen.“ Grundsätzlich rede er mit Kompany aber über „das Leben“.

Eine Prognose zum Zeitpunkt der Rückkehr des Belgiers wollte Eberl nicht abgeben. „Ich finde, bei der Erkrankung ist es eher schwierig zu sagen, es dauert jetzt x Tage oder x Wochen. Die Genesung schreitet voran, es geht ihm jeden Tag besser“, sagte er: „Das ist erstmal das Allerwichtigste. Wir versuchen, das einfach zusammen hinzubekommen, ohne dass wir jetzt einen Zeitkorridor aufmachen wollen.“ Kompany hatte sich in Folge einer Viruserkrankung eine Hirnhautreizung zugezogen.