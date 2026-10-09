Der Nigerianer sucht bei der Werkself den Anschluss - nun könnte sich eine Chance eröffnen.

Angreifer Victor Boniface darf sich durch den wochenlangen Ausfall von Christian Kofane Hoffnungen auf mehr Einsatzzeit bei Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen machen. Der verletzungsgeplagte Nigerianer sei „natürlich eine Option“ als Ersatz für Stammstürmer und Torjäger Patrik Schick, sagte Trainer Carles Martínez vor dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Durch den Ausfall von Kofane gebe es mehr „Platz“ im Sturm, so der Spanier.

Boniface war ein wichtiger Teil der Double-Mannschaft von 2024, wurde in der Folge aber durch schwere Verletzungen zurückgeworfen und hatte immer wieder mit Fitnessproblemen zu kämpfen. Nach einer unbefriedigenden Leihe zu Werder Bremen in der Vorsaison kämpft er bei der Werkself um Anschluss. Boniface sei fit und seinem Knie gehe es gut, sagte Martínez über den 25-Jährigen, der in dieser Saison bisher einmal eingewechselt wurde. Der Kameruner Kofane (20) fällt mit einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel mehrere Wochen aus.

Bayer ist mit sieben Punkten aus vier Spielen ordentlich in die neue Bundesliga-Saison gestartet, in Mainz soll der erste Auswärtssieg in der Liga her. „Wir haben auswärts einen von sechs Punkten geholt. Wir müssen alles geben und motiviert sein, diese Zahlen zu verbessern. Und ich hoffe, dass wir drei Punkte mitnehmen können“, sagte Martínez.