FC Bayern: Auch Neuer fällt in Freiburg aus

Der Torhüter muss erneut wegen einer Sehnenreizung im Fuß pausieren. Fehlen werden auch Trainer Kompany sowie Kim, Dìaz und Musiala.

Neben zahlreichen Stammspielern wird auch Torhüter Manuel Neuer dem FC Bayern im Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag beim SC Freiburg (17.30 Uhr/DAZN)) nicht zur Verfügung stehen. Der Kapitän der Münchner muss erneut wegen einer anhaltenden Sehnenreizung im Fuß pausieren. Neuer hatte bereits das vergangene Bundesligaspiel gegen RB Leipzig (6:1) verpasst.

Nicht zum Kader in Freiburg gehören nach dem Tod seines Vaters auch Joshua Kimmich sowie die angeschlagenen oder verletzten Min-Jae Kim, Luis Díaz und Jamal Musiala. Darüber hinaus müssen die Münchner nach Aussage von Sportvorstand Max Eberl „wochenlang“ ohne Trainer Vincent Kompany auskommen. Der Belgier war am Freitag bei der Beobachtung des Trainings der U23 zusammengebrochen, ist aber nach Angaben des Vereins in einem stabilen Zustand.