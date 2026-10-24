Zum fünften Mal in Folge bleibt der FC Augsburg ohne Sieg. Union Berlin schöpft dagegen Hoffnung.

Der FC Augsburg hat seinen Negativlauf nicht stoppen können: Die furios in die Saison gestartete Mannschaft von Trainer Manuel Baum kam gegen Union Berlin nicht über ein mageres 1:1 (0:0) hinaus und blieb auch im fünften Spiel in Folge ohne Sieg. Die Köpenicker setzten ihren leichten Aufwärtstrend fort.

Han-Noah Massengo brachte den FCA in Führung (71.). Janik Haberer glich aus (74.). Augsburg, das zu Saisonbeginn sogar Tabellenführer gewesen war, spielte ab der 19. Minute zunächst in Überzahl.

Der Ex-Augsburger Felix Uduokhai hatte wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen. Allerdings wurde in der 63. Minute auch FCA-Verteidiger Juma Bah wegen groben Foulspiels des Feldes verwiesen.

Union bleibt im Tabellenkeller

Union, das sich zuletzt schon mit einem Sieg gegen Elversberg und einem Remis gegen Dortmund etwas Luft verschafft hatte, bleibt im Tabellenkeller. Der Druck ist vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag (1.11.) aber nicht mehr ganz so groß. Der FCA ist nächsten Samstag gegen den SC Freiburg gefordert.

Union-Trainer Mauro Lustrinelli hatte vor dem Anpfiff von einer „gewissen Euphorie“ gesprochen. Doch davon war zunächst wenig zu sehen. Der FCA übernahm sofort das Kommando. Allerdings mussten die Gastgeber einen frühen Schock wegstecken: Calvin Brackelmann wurde nach einem heftigen Zusammenprall mit Uduokhai (9.) stark benommen vom Feld geführt.

Für Brackelmann kam Jeffrey Gouweleeuw. Für den FCA-Kapitän war es der 275. Bundesliga-Einsatz für die Augsburger. Er löste damit Daniel Baier als Rekordspieler des Klubs ab.

Augsburg kann Union-Defensive kaum fordern

Nach dem Schreckmoment blieb Augsburg am Drücker. Union schwächte sich sogar noch selbst. Nach einem Patzer riss Uduokhai Michael Gregoritsch, der alleine auf das Berliner Tor zusteuerte, um. Der FCA erhöhte nun den Druck, tat sich aber bei seinem Powerplay gegen nun extrem tief stehende Unioner schwer.

Nach dem Wechsel bot sich den Fans das gleiche Bild. Der FCA rannte an, Union hielt mit Leidenschaft dagegen. Allerdings wurde die gut geordnete Berliner Defensive nur selten ernsthaft gefordert. Zu allem Überfluss sah Bah dann auch noch Rot. Augsburg blieb dran und wurde auch belohnt. Lange währte die Freude allerdings nicht.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach