Fischer über Gegentore: „Ist mir zu negativ“

Der Trainer des FSV Mainz 05 ist sich der Defensivproblematik bewusst, sieht vor der Partie auf Schalke aber auch positive Ansätze.

Zehn Gegentreffer hat Fußball-Bundesligist Mainz 05 in den jüngsten drei Begegnungen kassiert, im Auswärtsspiel gegen Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr) sollen die Defensivschwächen abgestellt werden. „Wir haben das angesprochen, auch nochmal Szenen angeschaut“, sagte Trainer Urs Fischer, „auf Schalke müssen wir versuchen, es besser hinzubekommen.“

Den Fokus nur auf die Anzahl der Gegentore lenken wollte Fischer jedoch nicht, „das ist mir alles zu negativ.“ In den letzten drei Spielen seien auch acht Tore erzielt worden, erinnerte er an das 1:3 gegen Frankfurt, den 4:3-Sieg in Mönchengladbach und die jüngste 3:4-Niederlage gegen Leverkusen.

In Gelsenkirchen könnte den Nullfünfern ihre Auswärtsstärke zugute kommen, beide Partien in der Fremde hat Mainz in dieser Saison gewonnen. „Vielleicht sind wir auswärts ein bisschen gelöster unterwegs“, mutmaßte Fischer, der am Samstag eine Partie mit vielen Zweikämpfen erwartet.