Gladbach-Fans fordern Bonhof zum Rücktritt auf

Gegen Rainer Bonhof, Weltmeister von 1974 und seit März 2024 Präsident von Borussia Mönchengladbach, hatte sich bereits bei der Mitgliederversammlung im April Widerstand gebildet.

Der Fan-Dachverband von Borussia Mönchengladbach hat Präsident Rainer Bonhof angesichts der anhaltenden Talfahrt erneut zum Rücktritt aufgefordert. Der FPMG Supporters Club werde „nicht tatenlos zusehen, wie unser Verein vor die Wand gefahren wird“, hieß es am Montag in einer Mitteilung, in den „kommenden Wochen“ würden weitere Aktionen folgen.

Gegen Bonhof, Weltmeister von 1974 und seit März 2024 im Amt, hatte sich bereits bei der Mitgliederversammlung im April Widerstand gebildet. Ein halbes Jahr später sei die Situation unverändert. „Mit Blick auf die momentane Lage müssen wir unsere Forderung aus dem Frühjahr bekräftigen“, hieß es von dem 6500 Mitglieder zählenden FPMG.

Rainer Bonhof ist seit März 2024 Präsident von Borussia Mönchengladbach Rainer Bonhof ist seit März 2024 Präsident von Borussia Mönchengladbach © IMAGO/Eibner

Kritik an der Gladbacher Klubführung wächst

Bonhof hatte im April auf die Frage, ob er 2027 noch einmal antritt, erklärt: „Es ist so, dass ich bis jetzt im Kopf habe, noch einmal den Finger zu heben.“

Auch innerhalb des Klubs war die Kritik an der Vereinsführung zuletzt lauter geworden. So hatte der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Hollmann im April angekündigt, stärker „Einfluss nehmen“ zu wollen, das Kontrollgremium habe „auch die Schnauze voll“ von der Tabellensituation und dem Weg dorthin.

Gladbach liegt nach einem Horrorstart mit sechs Niederlagen am Tabellenende, es droht der dritte Abstieg der Vereinsgeschichte. Das FPMG stellte gleichzeitig fest, keine „Palastrevolutionen“ zu planen.

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