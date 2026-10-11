Größere Arena? Schalke-Boss sieht Potenzial für mehr Plätze

Vorstandschef Matthias Tillmann bestätigt Überlegungen zu mehr Plätzen in der Arena.

Vorstandschef Matthias Tillman hat einen Einblick in die Gedankenspiele bei Schalke 04 zu einer möglichen Erweiterung der Arena gewährt. Im Interview mit dem kicker bestätigte er, dass man angesichts des großen Andrangs auf Tickets für die Heimspiele des Bundesliga-Aufsteigers schaue, „ob nicht noch mehr Zuschauer in unserer Arena Platz finden“.

Auf die Frage, ob eine Aufstockung der Arenakapazität (ca. 62.000) erwägt werde, antwortete Tillmann: „Zu schauen, was im aktuellen Konstrukt noch möglich sein kann, ist eines unserer strategischen Themen.“ Es blieben „nicht genug Tickets übrig, um den Bedarf nur annähernd zu decken. Wenn ich mir die Frage stelle, ob wir eine größere Arena regelmäßig füllen könnten, würde ich das mit einem klaren Ja beantworten.“

Tillmann warb um eine differenzierte Betrachtung, insbesondere die Idee, die Arena um einen dritten Rang zu erweitern, sei „graue Theorie“. Es stellten sich viele Fragen: „Was wäre baulich möglich? Wie sieht das mit der Statik aus? Wäre eine Aufstockung grundsätzlich finanzierbar? Und könnte ein solches Projekt überhaupt bei laufendem Betrieb vonstattengehen? Wie lange müssten wir auf einer Baustelle spielen?“, führte er aus: „Das lässt sich alles nicht von heute auf morgen beantworten, sondern dahinter stecken Prozesse, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.“

Dennoch seien die finanziell seit Jahren angeschlagenen Schalkern „in einer spannenden Phase“. In dieser solle herausgefunden werden, „inwieweit eine Erweiterung der Kapazität möglich wäre – in unterschiedlichen Dimensionen. Wenn wir daraus unsere Erkenntnisse gewonnen haben, drehen wir im Gedankenkarussell gegebenenfalls die nächste Runde“, sagte Tillmann.

DEINE MEINUNG

Die Arena auf Schalke war 2001 fertiggestellt worden und diente als Spielstätte für die Fußball-WM 2006. Das verschließbare Dach und der ausfahrbare Rasen machen das Stadion zudem zu einem beliebten Ort für andere Veranstaltungen abseits des Fußballs.