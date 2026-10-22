Berlin habe unter seinem neuen Trainer eine "Transformation" durchlaufen, sei seinem Markenkern aber treu geblieben, sagt der FCA-Coach.

Trainer Manuel Baum vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg stellt sich auf ein kniffliges Duell mit Union Berlin ein. Die Hauptstädter hätten unter seinem Kollegen Mauro Lustrinelli inhaltlich-taktisch eine „kleine Transformation“ durchlaufen, sagte Baum über den Wechsel von der Dreier- zur Viererkette.

Union gehe „nicht mehr höher drauf“, sondern verteidige tiefer. „Aber“, betonte Baum: „Die Haltung hat sich nicht geändert. Sie spielen nach wie vor intensiv und hauen sich in alles rein.“

Entsprechend erwartet er am Samstag (15.30 Uhr) „eine physisch starke Mannschaft, die sehr zielstrebig Fußball spielt und bei Standards ganz gut ist“. Für seine eigene, seit vier Spielen sieglose Elf gehe es aber darum, „den Fokus auf uns zu lenken. Wir versuchen, mehr Verlässlichkeit hinzukriegen, was das Verteidigen angeht. Das ist das Kernthema bei uns.“

Verzichten muss Baum dabei auf Noahkai Banks und Steve Mounié. Auch für Alexis Claude-Maurice komme das Spiel noch „zu früh“.