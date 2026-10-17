Hamburg setzt Siegesserie fort

Nächster Sieg für den Hamburger SV. Der HSV besiegt den VfB Stuttgart spät.

Riesenjubel im Norden, Tristesse bei den Europa-Experten aus dem Schwabenland: Der Hamburger SV hat die „Liga-Krise“ des VfB Stuttgart verschärft und den dritten Bundesligasieg in Folge gefeiert. Nach einer hochintensiven Partie gewann der HSV mit 1:0 (0:0) – für den favorisierten VfB bedeutet dies vor dem Duell mit Atlético Madrid in der Champions League am Dienstag den nächsten Dämpfer.

Zahlreiche vergebene Chancen, mehrere Aluminiumtreffer und starke Torhüter auf beiden Seiten sorgten dafür, dass es lange torlos blieb. In der 88. Minute aber brach Miro Muheim den Bann für den HSV. Der VfB, der mit zwei Siegen in die Königsklasse gestartet ist, hängt durch das Remis im unteren Tabellenmittelfeld fest.

Miro Muheim wurde erneut zum HSV-Helden Miro Muheim wurde erneut zum HSV-Helden © IMAGO/Eibner

Begonnen hatte der stimmungsvolle Herbstnachmittag mit einer Hommage an HSV-Kapitän Nicolai Remberg, alle Hamburger Spieler trugen beim Aufwärmen ein Shirt mit Nummer und Namen des inzwischen erfolgreich am Kreuzband operierten 26-Jährigen. Das Spiel startete munter: Hamburgs Fabio Vieira zielte nach fünf Minuten ebenso knapp drüber wie wenig später Deniz Undav.

Bundesliga: Nächster Rückschlag für Stuttgart

Nachdem der VfB-Stürmer beim 3:0-Erfolg gegen Slovan Bratislava unter der Woche endlich seinen ersten Treffer in der laufenden Saison erzielt hatte, war er sichtlich bemüht, nachzulegen – doch es gelang ihm anfangs nicht. HSV-Coach Polzin ließ sein Team die „Riesenherausforderung“ gegen die Schwaben defensiv angehen, im Umschaltspiel blieb der Außenseiter aber durchaus gefährlich: Vieira sorgte per Knie beinahe für die Führung nach einer Ecke (26.).

Noch näher dran war in der 38. Minute Undav, der Kapitän legte den Ball aus zwölf Metern per Innenseite an den Pfosten. Nach einer ersten Hälfte, die durchaus ein 1:1 verdient gehabt hätte, ging es torlos in die Kabine – aus der der HSV mit viel Energie wieder herauskam. Yussuf Poulsen traf drei Minuten nach Wiederanpfiff per Kopf den Außenpfosten.

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Nun ging es im stimmungsvollen Volkspark hin und her. Nachdem Ermedin Demirović per Kopf die VfB-Führung liegengelassen hatte, stellte Poulsen nach dem folgenden Konter in der Aluminiumstatistik auf 2:1 für den HSV. Sein strammer Rechtsschuss klatschte an die Latte (53.). Auf der Gegenseite reagierte Daniel Heuer Fernandes überragend gegen Undav (58.). In der Schlussphase brachte der VfB frische Kräfte auf den Platz, doch die Gastgeber trafen.

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