Harmlose Schalker kassieren Heimpleite gegen Mainz

Für Schalke wird es allmählich ungemütlich. Die Gäste feiern dagegen ihren fünften Auswärtssieg in Folge.

Weiter kein Heimtor, noch immer kein Stürmertor: Wegen seiner harmlosen Offensive um Altstar Edin Dzeko rutscht Aufsteiger Schalke 04 nach ordentlichem Saisonstart immer mehr in den Keller der Fußball-Bundesliga. Beim 0:1 (0:1) gegen die Auswärtsexperten des FSV Mainz 05 blieben die Königsblauen auch im dritten Heimspiel nach ihrer Rückkehr ohne Torerfolg.

Phillip Tietz bescherte den Mainzern mit seinem fünften Saisontor (24.) den fünften Bundesliga-Auswärtssieg in Folge – und den ersten Dreier auf Schalke seit mehr als 15 Jahren: Am 7. Mai 2011 hatte 05 zuvor zum einzigen Mal in Gelsenkirchen gewonnen. Die Schalker warten dagegen weiter auf das erste Heimtor in der Bundesliga seit Mai 2023. Selbst gegen ihren damaligen Abstiegstorwart Alexander Schwolow blieben die Gelsenkirchener erfolglos.

Schalke 04 kassierte die nächste Pleite Schalke 04 kassierte die nächste Pleite © IMAGO/Beautiful Sports

Mit nur fünf Punkten aus sechs Spielen wird es für das Team von Trainer Miron Muslic allmählich ungemütlich, Mainz orientiert sich dagegen mit doppelt so vielen Punkten nach oben.

Bei Schalke kam Dzeko zu seinem zweiten Startelfeinsatz der Saison. Der 40-Jährige, der sich Anfang Oktober aus der bosnischen Nationalmannschaft verabschiedet hatte, ersetzte den verletzten Moussa Sylla. Mainz-Coach Urs Fischer wechselte gegenüber dem 3:4 gegen Bayer Leverkusen zweimal und gab unter anderem Danny da Costa in der Abwehr den Vorzug.

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Bundesliga: Dzeko mit Kopfverletzung ausgewechselt

Für Schalke-Keeper Loris Karius begann der Nachmittag arbeitsreich. In den ersten 80 Sekunden musste er gleich dreimal in höchster Not retten, zweimal gegen Sheraldo Becker und einmal gegen Jae Sung Lee – allerdings jeweils aus stark abseitsverdächtiger Position. Königsblau tat sich dagegen schwer, gefährlich vor das Mainzer Gehäuse zu kommen. Dzeko hing völlig in der Luft.

Auf der Gegenseite nutzte Tietz nach einer Hereingabe von Anthony Caci seine erste Torchance zu seinem fünften Saisontreffer, als die Schalker Defensive nicht aufpasste. Mainz blieb zielstrebiger, Becker scheiterte mit einem Distanzschuss an Karius (32.), wenig später rettete der Schalke-Keeper gegen Tietz (35.).

Nach knapp einer Stunde war Schluss für Dzeko, der nach einem Zusammenprall mit einer Kopfverletzung vom Feld musste. Schalke versuchte nun mehr in der Offensive, doch Mainz blieb gefährlicher: Becker verpasste bei einem Konter knapp das 2:0 (69.). Auf der Gegenseite musste Schwolow erstmals bei einem Schuss von Satoshi Tanaka eingreifen (74.).

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