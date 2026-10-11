Ellyes Skhiri wird beim Rheinderby empfindlich getroffen. Der Mittelfeldspieler des 1. FC Köln muss nach einem Foul von Florian Neuhaus vom Platz getragen werden.

Ellyes Skhiri ist beim Sieg des 1. FC Köln im Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach nach einer Verletzung mit einer Trage vom Platz getragen worden. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit wurde der Mittelfeldspieler des Effzeh von Gegenspieler Florian Neuhaus gefoult.

Der Profi von Borussia Mönchengladbach erwischte den Tunesier beim Stand von 1:1 am Knöchel, Skhiri knickte deutlich sichtbar weg. Der 31-Jährige signalisierte sofort, dass er behandelt werden müsse. Am Boden liegend, schlug er die Hände vor dem Gesicht zusammen.

Folgenschweres Foul von Neuhaus

Bevor Skhiri vom Platz gebracht wurde, entschuldigte sich Neuhaus. Der Gladbacher hatte seinen Gegner beim Versuch, einen Pass mit dem linken Fuß zu blocken, mit dem nachziehenden rechten Bein erwischt. Verwarnt wurde er für die eher unglückliche Aktion nicht.

Wenig später war der erste Durchgang beendet. In der zweiten Hälfte kam Tom Krauß für Skhiri. Köln setzte sich nach einem Treffer von Said El Mala mit 2:1 durch.