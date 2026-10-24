Der FC Bayern muss weiter auf Joshua Kimmich verzichten. Jamal Musiala steht gegen den SC Freiburg nicht zur Verfügung, mit Minjae Kim fällt ein weiterer Spiel für das Spitzenspiel aus.

Der FC Bayern muss beim Bundesliga-Spitzenspiel gegen den SC Freiburg weiter auf Joshua Kimmich verzichten. Der Mittelfeldspieler steht nach dem Tod seines Vaters noch nicht wieder zur Verfügung.

Dies bestätigte Bayerns Co-Trainer Aaron Danks, der den weiter im Krankenhaus befindlichen Chefcoach Vincent Kompany vorerst vertreten wird.

Joshua Kimmich fällt weiterhin aus Joshua Kimmich fällt weiterhin aus © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Kimmich fehlt FC Bayern, auch Kim und Musiala fallen aus

„Ja, Kimmich verbringt noch Zeit mit seiner Familie. Natürlich eine schwierige Zeit im Moment. Er wird mit seiner Familie so viel Zeit verbringen wie er braucht – und dann kehrt er ins Team zurück“, sagte Danks.

Neben dem deutschen Nationalspieler wird auch der südkoreanische Verteidiger Minjae Kim gegen den SC nicht einsatzbereit sein. Dieser habe sich eine kleine muskuläre Verletzung zugezogen: „Er wird nächste Woche zurückkehren.“

Jamal Musiala, der nach einem Muskelfaserriss an seinem Comeback arbeitet, gehört ebenfalls nicht zum Aufgebot für das Spiel im Breisgau

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