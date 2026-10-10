Der 26-Jährige musste als Folge eines Zweikampfs mit Neu-Nationalspieler Bambasé Conté vom Platz.

Der Hamburger SV hat das 3:2 (1:1) am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei der TSG Hoffenheim wohl teuer erkauft. Kapitän Nicolai Remberg erlitt während der Partie möglicherweise eine schwere Verletzung und könnte lange ausfallen.

„Es sieht absolut beschissen aus. Der Verdacht auf eine Kreuzbandverletzung ist definitiv da“, sagte HSV-Trainer Merlin Polzin: „Das ist ein bitterer Moment – nicht nur für ihn persönlich, sondern auch für uns als Mannschaft. Wir hoffen auf das Beste, aber es sieht nicht gut aus.“ Weitere Untersuchungen sollen Klarheit bringen.

HSV droht schwerer Rückschlag

Der 26 Jahre alte Remberg musste nach einem Zweikampf mit dem Hoffenheimer Neu-Nationalspieler Bambasé Conté behandelt werden (35.) und spielte zunächst weiter. Sechs Minuten später wurde der Mittelfeldspieler ausgewechselt. Noch während der Begegnung kehrte Remberg mit einer Bein-Bandage und auf Krücken gehend an den Spielfeldrand zurück.

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