Vincent Kompanys Zusammenbruch bewegt auch BVB-Coach Niko Kovac. Der 55-Jährige sendet einen besonderen Wunsch an den Belgier.

BVB-Coach Niko Kovac hat auf den Zusammenbruch von Vincent Kompany reagiert – und dabei einen besonderen Wunsch formuliert.

„Wie alle Fußball-Fans wünsche ich ihm nur das Beste. Dass er schnell wieder gesund wird und dass er schnell wieder auf den Platz kommt. Wichtig ist in dieser Phase, ihm Ruhe zu geben, denn er braucht die Zeit“, sagte Kovac vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) bei Sky.

Niko Kovac (r.) reagierte auf Vincent Kompanys Zusammenbruch Niko Kovac (r.) reagierte auf Vincent Kompanys Zusammenbruch © IMAGO/Maximilian Koch

Kompany war beim Training der Bayern-Amateure am Freitag zusammengebrochen und anschließend in einem Krankenhaus behandelt worden. Noch immer befindet sich der Belgier unter ärztlicher Beobachtung. Laut Sportvorstand Max Eberl wird Kompany auch in den kommenden Wochen nicht für den deutschen Rekordmeister zur Verfügung stehen.

Kompany droht auch beim Topspiel auszufallen

„Wir alle wissen, wie anstrengend so ein Trainerjob ist, und von daher wünsche ich ihm wirklich alles, alles Gute“, erklärte Kovac weiter.

Der Wunsch des 55-Jährigen: „Ich hoffe, dass wir uns zumindest in der nächsten Woche noch mal hören können.“

Der FC Bayern begegnet Borussia Dortmund am kommenden Samstag im Bundesliga-Topspiel. Dass Kompany bis dahin wieder fit ist, ist Stand jetzt sehr unwahrscheinlich.

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