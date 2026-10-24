Historische Premiere im deutschen Fernsehen. Laura Wontorra moderiert erstmals das Bundesliga-Topspiel - und schreibt Geschichte.

Historische Premiere für Laura Wontorra! Als erste Frau der Geschichte moderiert die 37-Jährige ein Topspiel in der Fußball-Bundesliga. Bei der Partie zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt (LIVETICKER) führt Wontorra beim übertragenden Sender Sky durch den Abend.

An ihrer Seite stehen die Experten Lothar Matthäus und Tabea Kemme. „Lothar und Tabea kenne ich beide gut, habe mit beiden schon intensiv bei der Heim-Euro 2024 zusammengearbeitet. Ich freue mich auf die beiden“, sagte sie vorab in einem Interview mit der Bild. Sie vertritt Sebastian Hellmann, der in der kommenden Woche zurückkehren soll.

Laura Wontorra moderiert als erste Frau der Geschichte das Topspiel der Bundesliga Laura Wontorra moderiert als erste Frau der Geschichte das Top-Spiel der Bundesliga © IMAGO/Fotostand

Und es ging munter los: „Herzlich willkommen zum Tipico-Topspiel Dortmund gegen Frankfurt am 7. Spieltag. Lothar Matthäus heute mal in der weiblichen Flügelzange Kemme und Wontorra – aber wenn einer damit umgehen kann, dann unser Rekordnationalspieler“, richtete Wontorra ihre ersten Worte an die Zuschauer.

Laura Wontorra: „Erfüllt mich mit Stolz“

Was die heutige Premiere für sie bedeutet? „Natürlich erfüllt es mich mit Stolz, in meinem Berufsleben schon viele bedeutsame Meilensteine erreicht zu haben“, erklärte sie der Bild: „Mein Ansatz war und ist es aber schon immer, dass Leistung über Geschlecht stehen sollte, und genauso bewerte ich das Angebot für meine neue Aufgabe bei Sky.“

Wontorra, Tochter der Moderations-Legenden Ariane und Jörg Wontorra, arbeitet bereits seit vielen Jahren erfolgreich im Sportbusiness. Von 2013 bis 2017 war sie bei SPORT1 beschäftigt und legte dort den Grundstein für ihre Karriere.

DEINE MEINUNG

Sie moderierte in den Folgejahren die Bundesliga-Konferenz bei DAZN, begleitete die deutsche Nationalmannschaft und berichtete im Sommer 2026 von der XXL-WM aus den USA, Kanada und Mexiko für Magenta TV.

Auch privat könnte es für die Moderatorin kaum besser laufen. Gemeinsam mit ihrem Partner Riccardo Basile erwartet Wontorra ihr erstes Kind.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach