Nagelsmann? "Würde ich mir als Leipzig nicht geben"

Nach zwei bitteren Niederlagen empfängt Leipzig die SV Elversberg - gegen den Aufsteiger sollen endlich wieder Punkte her.

Trainer Martín Demichelis will nach den beiden bitteren Niederlagen für RB Leipzig gegen den Aufsteiger SV Elversberg die Trendwende schaffen.

„Es ist egal, wer hierher kommt. Es ist ein Bundesliga-Spiel und wir müssen unsere Ziele erreichen“, sagte der Argentinier vor dem Duell mit den Saarländern am Samstag . Er habe „vollen Respekt“ vor dem Gegner – ob Bayern München oder Elversberg: „Es ist das Gleiche, wir müssen drei Punkte holen.“

Martín Demichelis steht mit RB Leipzig unter Druck Martín Demichelis steht mit RB Leipzig unter Druck © IMAGO/ZUMA Press

RB Leipzig mit zwei empfindlichen Pleiten

Nach dem 1:6-Debakel in München hatten die Leipziger am Mittwoch bei Real Madrid (1:4) in der Champions League die zweite empfindliche Pleite binnen fünf Tagen kassiert. Nach der fünften Auswärtsniederlage in Folge hofft Demichelis, der nach den beiden Rückschlägen erneut im Fokus steht, gegen Elversberg auch auf den Heimvorteil.

„Ich werde jeden Tag hier positiv sein und versuchen, einen Job zu machen“, erklärte der 45-Jährige: „Es ist Fußball, wir werden selbstverständlich versuchen, zu Hause stark zu bleiben.“ Noch offen war am Freitag, ob Demichelis dabei auf Christopher Nkunku setzen kann. Ein Einsatz des Offensivspielers ist aufgrund von Adduktorenproblemen fraglich.

Mit Elversberg komme nun „eine sehr intensive Mannschaft“ in die Red Bull Arena, die in der Bundesliga schon ein paar Gegner geschlagen habe, warnte Demichelis. Aufgrund der Belastungssteuerung will er mit Blick auf das straffe Programm des Champions-League-Teilnehmers rotieren. „Wir brauchen frische Beine, frische Energie“, sagte Demichelis.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach