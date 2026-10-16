Leverkusen vorerst ohne Terrier

Der Franzose wird bis in den Dezember hinein fehlen.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss mindestens sechs Wochen lang ohne Offensivspieler Martin Terrier auskommen. Der Franzose habe am Donnerstag im Europa-League-Spiel bei Lech Posen (4:0) in Polen eine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel erlitten, teilte der Verein am Freitagabend mit. Terrier werde Bayer somit „bis in den Dezember hinein“ nicht zur Verfügung stehen.

Der 29-Jährige hat in dieser Saison erst 38 Bundesliga-Minuten absolviert. Leverkusen empfängt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) den ungeschlagenen Tabellenführer SC Freiburg.