Mauro Lustrinelli hatte den FC Thun als Aufsteiger in der Schweiz zur Meisterschaft geführt und weiß nun, was auf ihn und Union Berlin zukommt.

Trainer Mauro Lustrinelli fühlt sich vor dem Duell von Bundesligist Union Berlin mit Aufsteiger SV Elversberg an seine Zeit beim FC Thun erinnert. „Sie haben letztes Jahr eine tolle Saison gespielt, sind aufgestiegen und nun sehr gut in die Bundesliga gestartet. Ich kenne dieses Gefühl“, sagte der 50-Jährige vor der Partie gegen die SVE am Samstag (15.30 Uhr).

In der Schweiz habe er Ähnliches erlebt, erklärte Lustrinelli. Bevor er im Sommer das Amt in Köpenick übernommen hatte, hatte er den FC Thun in die Super League geführt und mit der direkt anschließenden Meisterschaft für eine dicke Überraschung gesorgt. Die SVE steht in der noch jungen Saison nach vier Spieltagen auf Rang sieben (sieben Punkte), Union belegt Rang 17 (ein Punkt).

Lustrinelli: Elversberg „eine gute Challenge“

Man sei dann „in dieser Phase, in der du mit dieser Spielfreude und teilweise manchmal auch frech spielst – und es gelingt dir. Dann bist du in diesem Flow“, erinnerte sich der Coach, der noch immer auf seinen ersten Sieg in der Bundesliga wartet. Das Spiel gegen Elversberg sei für ihn daher „eine gute Challenge, weil ich weiß, dass es nicht einfach ist, gegen eine Mannschaft zu spielen, die so gut aufgestiegen ist“.

Neben Andrej Ilic muss Lustrinelli dabei erneut auf Josip Juranovic verzichten. Ein Einsatz von Stürmer Emmanuel Latte Lath ist noch fraglich.

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