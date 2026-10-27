Matthäus: Kane-Auszeichnung „Schub für die Liga“

Der Rekordnationalspieler hält den Engländer für den absolut verdienten Gewinner des Ballon d'Or.

Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist die Wahl von Harry Kane zum Weltfußballer auch ein wichtiges Signal für den deutschen Fußball und den FC Bayern. „Es freut mich nicht nur für ihn, sondern auch für den Verein und die gesamte Liga. Dass der Gewinner des wichtigsten individuellen Preises in Deutschland spielt, gibt der Bundesliga vielleicht auch international nochmal einen Schub“, sagte Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Auch der frühere Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge sieht „die Auszeichnung als einen großen Erfolg für den FC Bayern: Harry beweist, dass der Weg zum Ballon d’Or auch in der heutigen Zeit über den FC Bayern und die Bundesliga führen kann“, betonte Rummenigge, der 1980 und 1981 selbst den Ballon d’Or gewonnen hatte.

Für Matthäus, Sieger von 1990, ist der 33 Jahre alte Engländer „jetzt einer der Größten seines Sports, da ist er gut aufgehoben und da gehört er zurecht hin. Nicht nur, weil er eine herausragende Saison gespielt hat, sondern auch, weil er etwas verkörpert, das im Sport wie in unserer Gesellschaft immer seltener wird: echten Vorbildcharakter“, so der Weltmeister von 1990. Kane habe sich in München „neu erfunden“.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft habe, so Matthäus weiter, „eine andere Strahlkraft als Stars wie Kylian Mbappé oder Lamine Yamal. Kane ist einer wie Rodri, eher ein bisschen Old School, mit seinem Torjubel und seiner ganzen Art.“ Das würde aber nicht heißen, fügte er an, „dass ich das Auftreten der anderen verurteile“.