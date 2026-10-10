Nach Blitz-Gegentor: Bayern patzt beim FCA

Nach einem Mega-Patzer von Manuel Neuer gelingt Robin Fellhauer das schnellste Tor der Liga-Historie.

Der FC Bayern hat nach einem haarsträubenden Patzer von Manuel Neuer und dem schnellsten Gegentor der Bundesliga-Geschichte einen Dämpfer hinnehmen müssen und den Sprung an die Spitze verpasst: Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany kam zum Start in einen heißen Herbst im bayerisch-schwäbischen Derby beim FC Augsburg nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus und konnte das Remis von Borussia Dortmund nicht ausnutzen.

Großen Anteil daran hatte Routinier Neuer: Der 40-Jährige verlor den Ball nach dem Anstoß durch Luis Díaz leichtfertig – Robin Fellhauer nahm das Geschenk nach 8,4 Sekunden dankend an. Schneller traf noch kein Spieler in der 63-jährigen Bundesliga-Geschichte. Neuer hob nach seinem eklatanten Fehler entschuldigend die Arme.

Ismael Saibari (55.) glich für den deutschen Rekordmeister gegen den gut in die Saison gestarteten FCA aus, ehe Rodrigo Ribeiro (64.) Augsburg erneut in Führung brachte. Immerhin rettete der eingewechselte Nationalspieler Nathaniel Brown (80.) noch das Remis für die Gäste, Serge Gnabry traf danach nur den Pfosten (83.). Damit verpassten die Münchner auch die Revanche für die einzige Liga-Niederlage in der vergangenen Saison.

Bereits am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) haben die Bayern in der Champions League auf Kunstrasen bei Viking Stavanger die Chance auf Wiedergutmachung. Bis Anfang November warten danach noch weitere sieben Partien.

Bei den Bayern fehlte neben dem verletzten Jamal Musiala auch Konrad Laimer. Der Österreicher wurde Vater und reiste deshalb nicht mit nach Augsburg. Die Position von Musiala hinter Harry Kane nahm Saibari ein, Josip Stanisic verteidigte für Laimer auf der rechten Seite.

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Doch die Münchner hatten sich noch nicht richtig sortiert, da stand es schon 0:1. Die Bayern schüttelten sich kurz und machten Druck. Die wütenden Angriffe führten aber erst einmal nicht zum Erfolg. Torjäger Harry Kane, Michael Olise, Díaz, Saibari oder Alphonso Davies verfehlten bei ihren Versuchen das FCA-Tor oder wurden von der leidenschaftlich verteidigenden Augsburger Defensive abgeblockt. So hatten die Bayern sogar Glück, dass Juma Bah bei einer der wenigen FCA-Offensivaktionen nach einer Ecke völlig frei das 2:0 verpasste (35.).

Nach der Pause setzten die Bayern ihren Sturmlauf fort. Díaz traf vermeintlich nach Fehler von Finn Dahmen. Nach VAR-Überprüfung wurde der Treffer wegen einer Abseitsposition aber zurückgenommen. Saibaris Tor nur wenig später nach Zuspiel von Kane zählte dann aber. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Bei einem Konter konnte Neuer einen Schuss von Calvin Brackelmann nur seitlich abwehren, Ribeiro staubte ab. Die Bayern versuchten nun alles. Kane bereitete auch den Treffer von Brown vor.