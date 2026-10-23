Nächster Ausfall: Gladbach in Stuttgart ohne Diks

Der Vizekapitän und Abwehrchef steht in Stuttgart aus privaten Gründen nicht zur Verfügung.

Für Borussia Mönchengladbach kommt es weiterhin Schlag auf Schlag: Die ohnehin lange Liste der Ausfälle ist um den Namen Kevin Diks reicher. Der Vizekapitän und Abwehrchef steht dem Bundesliga-Schlusslicht am Abend im Spiel beim VfB Stuttgart (20.30 Uhr/Sky) aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Damit fehlen dem neuen Trainer Alexander Blessin insgesamt zehn Spieler.

In Ko Itakura und Jan Leszczynski fallen bereits zwei weitere Innenverteidiger aus. Der 30 Jahre alte Diks, der den aktuell verletzten Tim Kleindienst als Kapitän vertritt, hatte im bisherigen Saisonverlauf noch keine Bundesliga-Minute verpasst.

Gladbach liegt nach einem Horrorstart mit sechs Niederlagen am Tabellenende, die siebte Pleite wäre ein alleiniger Negativrekord in der Geschichte der Bundesliga.