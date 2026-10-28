Nico Schlotterbeck erwartet beim Klassiker gegen den FC Bayern einen extrem starken Gegner - zeigt sich aber dennoch mutig.

Nico Schlotterbeck erwartet im Bundesliga-Klassiker einen Topgegner von fast schon historischem Ausmaß: „Es ist wahrscheinlich die beste Bayern-Mannschaft der letzten 15, 20 Jahre“, sagte der Kapitän von Borussia Dortmund nach dem Pokal-Erfolg gegen Werder Bremen (3:2) auf Nachfrage von SPORT1.

Mit dem BVB tritt Schlotterbeck am kommenden Samstag beim FC Bayern an, vor dem Bundesliga-Topspiel stehen die beiden Dauerrivalen punktgleich an der Spitze.

Nico Schlotterbeck erwartet einen bockstarken Gegner Nico Schlotterbeck erwartet einen bockstarken Gegner © IMAGO/STEINSIEK.CH

„Da kommt eine extrem gute Mannschaft auf uns zu“, gab der 26-Jährige unumwunden zu. Die Münchner seien natürlich favorisiert. Doch der BVB traut sich nach einem äußerst stabilen Saisonstart einiges zu.

Schlotterbeck: Wir wollen in München bestehen

„Wir gehen da hin, haben keine Scheu, hoffentlich, und werden ein gutes Spiel machen, wie letztes Jahr in der zweiten Halbzeit dort“, erklärte Schlotterbeck.

In der Vorsaison hatte Dortmund in der Allianz Arena mit 2:3 verloren. Nach einer überlegenen ersten Halbzeit des FCB konnten die Gäste die Partie im zweiten Durchgang offen gestalten. Ein Tor von Joshua Kimmich in der 87. Minute entschied das Duell.

Ohnehin spricht die Bilanz klar für die Bayern: Wettbewerbsübergreifend gingen sieben der letzten zehn Aufeinandertreffen an den Rekordmeister.

Der letzte Sieg der Borussia stammt aus dem März 2024, in der darauffolgenden Saison teilte man sich in der Bundesliga zweimal die Punkte. Schlotterbeck erklärte trotzdem: „Ich bin zuversichtlich, dass wir dort was holen können.“

DEINE MEINUNG

Das sagen die Dortmunder zu Ballon-d’Or-Sieger Kane

Erstmals werden die Schwarz-Gelben auch auf den frisch gebackenen Ballon-d’Or-Sieger Harry Kane treffen. Dessen Auszeichnung mit dem prestigeträchtigen Award bezeichnete Schlotterbeck als „hochverdient“.

Auch Dortmunds Trainer Niko Kovac lobte die Wahl: „Für mich genau die richtige Entscheidung. Da waren auch andere gute Spieler in der Verlosung, aber Harry hat, seitdem er in Deutschland ist, einen tollen Job gemacht. Deshalb freut es mich, dass er es geworden ist.“