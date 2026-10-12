„Quittung“ von El Mala: Köln feiert Derbysieg

Der FC hat sich gegen Borussia Mönchengladbach etwas Luft in der Tabelle verschafft.

Said El Mala posierte stolz mit der Trophäe für den Spieler des Spiels. „Jedes Tor in der Bundesliga ist ein schönes Gefühl. Aber im Derby gegen seinen Ex-Verein – es gibt Schlechteres“, sagte der Matchwinner des 1. FC Köln grinsend. Mit einem sehenswerten Schlenzer hatte El Mala den FC zum 2:1 (1:1) über den Erzrivalen Borussia Mönchengladbach geschossen: „Ich habe seit Wochen auf dieses Spiel gebrannt – ich habe noch nie so krass auf ein Spiel gebrannt. Es fühlt sich unfassbar geil an, die Punkte bei uns zu lassen.“

Mit nun sieben Punkten aus fünf Spielen hat sich Köln ein wenig Luft zum Tabellenkeller verschafft, Trainer René Wagner sitzt wieder fester im Sattel. „Druck ist immer auf dem Kessel. In einem Traditionsverein ist der Druck immer ganz hoch, umso schöner sind dann die Siege“, sagte El Mala und gab an anderer Stelle zu Protokoll: „Die Kabine wird auf jeden Fall abgerissen.“

Die Gefühlswelt von El Mala hielt am Sonntagnachmittag einiges bereit. Neben der großen Freude war da beim neuen Nationalspieler, der einst in der Fohlen-Jugend aussortiert worden war, nämlich auch ein wenig Genugtuung. „Ich habe gesehen, dass ein Gladbacher vor unserer Kurve gejubelt hat. Das geht gar nicht“, sagte der Kölner Schlüsselspieler über die Szenen nach dem 1:1-Ausgleich der Borussia. Torschütze Joe Scally und die Gäste hatten provokant vor dem Kölner Anhang gefeiert. Sein Siegtreffer, sagte El Mala, „ist die kleine Quittung dafür.“

Gleichzeitig empfand El Mala ob seines Treffers auch große Erleichterung. „Ich hatte in den letzten Wochen ein bisschen Scheiße am Fuß“, sagte er: „Es war ein Befreiungsschlag, mir fiel ein Stein vom Herzen.“