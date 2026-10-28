Sabitzer sorgt für gutes BVB-Gefühl vor Klassiker

Der Mittelfeldspieler hört auf seinen Trainer - und jubelt ausgelassen.

Marcel Sabitzer posierte vier Tage vor dem Klassiker stolz mit der Trophäe des Matchwinners und war heilfroh, dass er auf seinen Coach Niko Kovac gehört hatte. „Der Trainer hat von außen auch nochmal Input gegeben: Schieß!“ Sabitzer schoss – und traf in der dritten Minute der Nachspielzeit per Freistoß zum hart erarbeiteten 3:2 (2:0)-Erfolg im DFB-Pokal gegen Werder Bremen.

Zuvor war sich der Österreicher mit dem deutschen Nationalspieler Nico Schlotterbeck nicht ganz einig gewesen, ob er flanken oder schießen soll. „Der Sabi hat sich das nach den letzten Wochen und Monaten, in denen er oft zu unrecht Kritik abbekommen hat, fraglos verdient“, sagte Schlotterbeck anschließend bei Sky.

Der BVB konnte durchatmen und nimmt das Gefühl des Sieges mit in das Spitzenspiel in München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) – aber auch einige Hausaufgaben. Erneut gab das Kovac-Team eine eigentlich komfortable 2:0-Führung gegen Werder aus der Hand. Der frühere Borusse Niclas Füllkrug glich für die Grün-Weißen per schnellem Doppelpack (65., Foulelfmeter und 69.) nach seiner Einwechslung aus – und zeigte mit seinen Teamkollegen einige schwarzgelbe Schwachstellen auf.

Dennoch kündigte Sabitzer direkt an, dass der BVB auch beim FCB Bayern punkten will. Dafür wird allerdings eine Steigerung nötig sein.