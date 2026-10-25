Schalke: Nasenbeinbruch bei El-Faouzi, Gosens genäht

Beide Profis stießen mit den Köpfen aneinander und bluteten stark. Über eine Rückkehr ins Team wird zu gegebener Zeit entschieden.

Mittelfeldspieler Soufiane El-Faouzi vom Aufsteiger Schalke 04 hat beim Zusammenstoß mit seinem Mitspieler Robin Gosens einen Nasenbeinbruch und eine Platzwunde an der Stirn erlitten. Das teilte der Klub nach eingehenden Untersuchungen im Krankenhaus Gelsenkirchen am Sonntag mit. Gosens erlitt zwei Stirnplatzwunden, die jeweils mit mehreren Stichen genäht wurden. Über eine Rückkehr werde zu „gegebener Zeit entschieden“, hieß es in einer Erklärung des Fußball-Bundesligisten.

In der 38. Minute des Spiels beim 1. FC Köln (0:0) waren sie zu einem Kopfball in die Luft gestiegen und mit den Köpfen aneinandergeraten. Sowohl El-Faouzi als auch Gosens bluteten stark und mussten mit Turban und blutüberströmten Trikots ausgewechselt werden, konnten aber eigenständig vom Platz gehen und waren ansprechbar.

Noch während der Halbzeitpause waren die Spieler ins Krankenhaus nach Gelsenkirchen gefahren worden. Bei der mehrminütigen Unterbrechung halfen auch die Kölner Mannschaftsärzte bei der Erstversorgung mit.

In die Situation involviert war auch Kölns Nationalspieler Said El Mala, der El-Faouzi vor dem Zweikampf in der Luft schubste. Die Situation sei „zu keinem Zeitpunkt meine Absicht“ gewesen, schrieb El Mala am Abend bei Instagram: „Es war eine hektische Situation, in der ich mir etwas Platz verschaffen wollte. Dass Robin Gosens ebenfalls in die Aktion kam, habe ich in dem Moment leider nicht gesehen.“ Auch er hatte beiden eine schnelle und vollständige Genesung gewünscht.