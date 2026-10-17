Schiri-Fail! Kuriose Szenen bei BVB-Partie

Beim BVB-Duell mit Union Berlin steht Schiedsrichter Daniel Schlager früh im Mittelpunkt. Der Unparteiische zeigte einem Dortmunder die falsche Karte - dieser kommt mit einem Schock davon.

Kuriose Szenen an der Alten Försterei! Beim Bundesliga-Duell zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund (0:0) zeigte Schiedsrichter Daniel Schlager BVB-Star Ethan Nwaneri nach nur 17 Sekunden die Rote Karte – allerdings nur aus Versehen!

Der Engländer war gleich zu Beginn forsch in einen Zweikampf mit Ex-Borusse Tom Rothe gegangen und traf seinen Gegenspieler mit hoher Intensität am Knöchel. Schlager griff sich sofort an die Tasche und ahndete das Vergehen. Doch statt der geplanten Gelben Karte zückte er zum großen Erstaunen von Nwaneri glatt Rot.

Schiedsrichter Daniel Schlager stand im Duell zwischen Union Berlin und dem BVB früh im Mittelpunkt Schiedsrichter Daniel Schlager stand im Duell zwischen Union Berlin und dem BVB früh im Mittelpunkt © IMAGO/RHR-Foto

Schiedsrichter Schlager zeigt versehentlich Rot

Dem Unparteiischen fiel sein Versehen jedoch umgehend auf und er stellte gestikulierend klar, dass das Einsteigen nicht rotwürdig war. Stattdessen zeigte er Nwaneri die Gelbe Karte. Schlager nahm die gesamte Situation mit Humor und quittierte seinen Fehler mit einem Lächeln.

In der Halbzeitpause klärte der übertragende Sender Sky das Missgeschick auf. Moderator Yannick Erkenbrecher sprach in der Halbzeitpause mit Schlager. „Er sagte, ‚Mensch, mir ist da echt ein Missgeschick unterlaufen. Ich habe seit jeher die rote Karte hinten drin und die ist mir halt irgendwie in die Seitentasche gerutscht‘. Deswegen gab es dieses Missverständnis, er wollte Gelb ziehen, aber hatte plötzlich Rot in der Hand“, berichtete Erkenbrecher.

Hätte Nwaneri tatsächlich Rot gesehen, wäre dies im Übrigen der früheste Platzverweis der Bundesliga-Geschichte gewesen. Aktuell hält diesen unrühmlichen Rekord Marcel Titsch-Rivero, der 2011 im Trikot von Eintracht Frankfurt gegen den BVB nach 43 Sekunden vom Platz flog.

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Nwaneri wurde nach 62 Minuten ausgewechselt. Kovac brachte dafür Fabio Silva in die Partie.

Duell BVB vs. Union muss unterbrochen werden

Kurz darauf musste Schlager erneut eingreifen. Dieses Mal betraf es jedoch keinen Spieler, sondern die gesamte Partie.

Aus dem Heimblock der Union-Anhänger zogen dichte Rauschwaden über das Spielfeld und zwangen Schlager dazu, die Partie für einige Minuten zu unterbrechen. Die Union-Fans zeigten eine beeindruckende Choreo auf der Waldseite der Alten Försterei.

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