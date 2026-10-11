Spieler des Tages: Christopher Nkunku (RB Leipzig)

Christopher Nkunku verewigt sich mit seinem Hattrick gegen Eintracht Frankfurt in den Geschichtsbüchern von RB Leipzig.

Die vereinshistorische Dimension seiner Drei-Tore-Gala wurde Christopher Nkunku erst nach dem Abpfiff bewusst. Dass er bei RB Leipzigs 6:0 (4:0)-Triumph gegen Eintracht Frankfurt den ersten lupenreinen Hattrick der Leipziger Bundesliga-Geschichte erzielt hatte, erfuhr der französische Offensivstar auf Hinweis der Medien in der Red-Bull-Arena. „Dann bin ich glücklich“, sagte Nkunku mit einem Lachen: „Aber das Wichtigste war für mich der Sieg. Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt – offensiv wie defensiv, als gesamte Mannschaft.“

Er selbst hatte am bislang höchsten Leipziger Saisonsieg einen entscheidenden Anteil. Nach dem Blitzstart durch Ezechiel Banzuzi (1.) legte Nkunku (5., 41., 44.) noch vor der Pause nach. Antonio Nusa (54.) und der eingewechselte Tidiam Gomis (89.) legten später nach.

Nkunku, der erst Ende August auf Leihbasis von der AC Mailand nach Leipzig zurückgekehrt war, blüht an alter Wirkungsstätte endlich wieder auf. Wettbewerbsübergreifend kommt er in sechs Spielen auf sechs Torbeteiligungen. Vor drei Jahren war der 18-malige Nationalspieler Frankreichs von RB zum FC Chelsea gewechselt. An seine Leipziger Glanzzeiten knüpfte er seither auch aufgrund von Verletzungen aber nie ganz an.

„Ich freue mich sehr für Christopher“, sagte RB-Trainer Martin Demichelis, „mit dem Ball am Fuß zeigt er in jeder Aktion, welche Qualität er besitzt. Er hat einen brutalen Schuss, eine große Passqualität und die nötige Ruhe im Strafraum.“ Bereits am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) sollen diese Stärken Leipzig zum Sieg in der Champions League gegen die PSV Eindhoven verhelfen.

DEINE MEINUNG

Körperlich fühlt sich Nkunku für den intensiven Herbst gut gerüstet. In der langen Länderspielpause hatte der 28-Jährige hart an seiner Form gearbeitet, unter anderem schuftete er eine Woche mit einem Personal Trainer in Paris. „Ich wollte nicht in den Urlaub fahren. Ich denke, das war eine gute Entscheidung“, sagte Nkunku, für den RB eine Kaufoption besitzt.

Ein Mitspracherecht über die Zukunft Nkunkus hat Demichelis, der auch dank Nkunku durchatmen konnte. Nach dem durchwachsenen Saisonstart mit stark schwankenden Leistungen war der Druck auf den Argentinier früh gewachsen. „Der Druck ist immer da“, sagte Demichelis bei Sky, „ich weiß ganz genau, welche Ziele dieser Verein hat.“

Mit Nkunku in Top-Form steigt die Chance, dass sie erreicht werden.