Vaterfreuden: Laimer fehlt in Augsburg

Der Österreicher freut sich über sein zweites Kind.

Österreichs Nationalspieler Konrad Laimer fehlte dem FC Bayern am Samstag im Bundesliga-Derby beim FC Augsburg – aus gutem Grund: Der 29-Jährige ist Vater geworden und reiste deshalb nicht mit nach Augsburg. Für Laimer ist es das zweite Kind, er hat bereits eine Tochter. Zuletzt hatte die „Allzweckwaffe“, die seit 2023 in München spielt, seinen Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister bis 2029 verlängert.

Neben Laimer muss Trainer Vincent Kompany gegen den FCA noch auf Jamal Musiala verzichten. Der Nationalspieler fällt wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel aus.