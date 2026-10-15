Der Stürmer des Aufsteigers verletzte sich im Ligaspiel beim SC Freiburg.

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 muss vorerst auf Stürmer Moussa Sylla verzichten. Wie der Traditionsverein bekannt gab, zog sich der 26-Jährige am vergangenen Sonntag bei der 1:2-Niederlage beim Tabellenführer SC Freiburg eine Verletzung am linken Bein zu. Sylla stehe „zunächst nicht zur Verfügung“, genauere Angaben machten die Königsblauen nicht.

Sylla kam in dieser Saison in bislang fünf Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer. In der Liga liegt Schalke mit fünf Zählern auf Platz 13, am Samstag (15.30 Uhr/Sky) trifft die Mannschaft von Trainer Miron Muslic auf den FSV Mainz 05.