Seit 2016 konnten die Knappen kein Ligaspiel in Köln gewinnen.

Der FC Schalke 04 muss am Samstag beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky) gleich auf mehrere Spieler verzichten. Neben Moussa Sylla, der aufgrund eines Stollentrittes in Freiburg bereits gegen Mainz pausieren musste und noch nicht einsatzbereit ist, muss Miron Muslic auch Kapitän Kenan Karaman (muskuläre Probleme), Ron Schallenberg (Beinverletzung) und Maximilian Wöber (Oberschenkelverletzung) ersetzen. Wöber könnte laut Muslic sogar länger ausfallen. „Es kann sein, dass Maxi uns in diesem Kalenderjahr nicht mehr zur Verfügung steht“, sagte der Schalke-Trainer.

Ein kleines Fragezeichen gibt es noch bei Edin Dzeko. Der 40-Jährige musste im vergangenen Heimspiel gegen Mainz aufgrund einer Risswunde am Kopf ausgewechselt werden, trainiert aber bereits wieder mit der Mannschaft. Sein Kaderplatz hängt vom Verlauf der Wundheilung ab. Auch Bryan Lasme könnte nach seiner Muskelverletzung erstmal in dieser Saison wieder im Kader stehen.

Muslic wollte indes nicht über die Ausfälle klagen, sondern sucht nach Lösungen, um die verletzten Spieler als Mannschaft aufzufangen. „Gemeinsam. Geschlossen. Im Kollektiv!“, laute der Plan für das Spiel gegen Köln.