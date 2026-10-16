Vor Bayern-Duell: Raum setzt auf Mut statt Außenseiterrolle

Vor dem Topspiel gegen den Rekordmeister will Leipzigs Kapitän von Ehrfurcht nichts wissen.

David Raum gibt sich keinen Illusionen hin. Bayern München? Weit enteilt. Die Kräfteverhältnisse in der Bundesliga? Längst verschoben – doch kampflos will sich der Kapitän von RB Leipzig dem Rekordmeister keineswegs ergeben. „Wir sehen uns jetzt nicht komplett als Underdog“, sagte der Nationalspieler bei Sky Sport vor dem Topspiel in München. Trotzdem sei man angesichts der jüngeren Entwicklung beider Klubs „nicht mehr ganz auf Augenhöhe. So realistisch muss man sein.“

Von Ehrfurcht in Hinblick auf das Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky) will Raum dennoch nichts wissen. „Wir haben den Kader und die Qualität, auch den Bayern wehzutun, um da auf jeden Fall auch etwas mitzunehmen“, betonte der Linksverteidiger: „Deswegen reisen wir da auch mutig an.“

Nach turbulenten Wochen und wechselhaften Leistungen, zuletzt einem furiosen 6:0 gegen Eintracht Frankfurt, setzt Raum große Hoffnungen in den neuen RB-Trainer Martin Demichelis. Der Argentinier mit Bayern-Vergangenheit bringe „sehr viel positive Energie“ mit. „Ich glaube, da kann auf jeden Fall auch etwas entstehen“, schwärmte der Kapitän, der die Zusammenarbeit auch als Chance sieht, neue Facetten seines eigenen Spiels kennenzulernen.

Wie lange Raum selbst noch Teil dieser Entwicklung sein wird, ist allerdings offen. Der 28-Jährige, der noch „Bock“ auf einige weitere Profijahre hat, berichtete von bislang ausbleibenden intensiven Vertragsgesprächen. Erst zuletzt sei Bewegung in die Angelegenheit gekommen: Der Verein habe inzwischen den Kontakt zu seinen Beratern gesucht.