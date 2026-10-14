Wagner: Werden aus Derbysieg „viel Mut ziehen“

Die Kölner warten seit über einem Jahr auf einen Auswärtssieg in der Bundesliga. Das soll sich laut Trainer René Wagner in Frankfurt ändern.

Mit Derbyschwung zum ersten Bundesliga-Auswärtssieg seit über einem Jahr? Für Trainer René Wagner vom 1. FC Köln sind die Chancen auf ein Ende der Auswärtsflaute durch den emotionalen Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) am vergangenen Sonntag gestiegen. „Ich glaube, dass wir aus dem Spiel ganz viel Mut ziehen werden und ganz viel Selbstbewusstsein auch mitnehmen müssen, um dann in Frankfurt die Chance zu haben, ein Spiel zu gewinnen“, sagte Wagner vor der Partie bei der Eintracht am Freitag (20.30 Uhr/Sky).

Der letzte Auswärtssieg der Kölner in der Bundesliga datiert vom 3. Oktober 2025, damals gelang ein 1:0 bei der TSG Hoffenheim. Die Eintracht habe durch das 0:6 bei RB Leipzig „natürlich etwas zu beweisen zu Hause“ und wolle das Debakel „irgendwo auch wieder gut machen“, sagte Wagner über den kommenden Gegner: „Unsere Haltung muss es sein, da dagegen zu halten.“

Ellyes Skhiri ist gegen seinen Ex-Klub nicht dabei, der Leistungsträger des FC fällt mit einer Verletzung am Sprunggelenk monatelang aus. Wagner hofft, dass Skhiri „Anfang nächsten Jahres wieder eine Option sein wird. Aber da müssen wir auch geduldig bleiben.“